Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 44 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
4.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Південна, 37
4.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
471,60
Економія при броні: -6,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/10
4.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
465,00
Економія при броні: -0,20 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
6.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Самойловича, 2-М
8.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
8.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
592,00
Економія при броні: -127,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
9.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
571,60
Економія при броні: -106,80 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Торгова, 30
48.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 19
54.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Комкова, 92
55.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. 200 років Херсона, 12
56.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Покришева, 18
56.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс