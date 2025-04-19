Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
578,30
Економія при броні: -107,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
570,70
Економія при броні: -99,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
562,40
Економія при броні: -91,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
475,50
Економія при броні: -4,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Соборна, 17
1.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
562,40
Економія при броні: -91,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
568,60
Економія при броні: -97,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 45
2.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
574,10
Економія при броні: -103,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 171
2.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
2.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
3.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Варшавська, 193
3.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
568,90
Економія при броні: -98,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 113
3.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Любінська, 96
3.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Виговського Івана, 3
3.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс