Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
502,00
Економія при броні: -106,36 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за null хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
740,85
Економія при броні: -112,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
475,90
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
580,39
Економія при броні: -17,41 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
568,30
Економія при броні: -95,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Полтавська, 10
2.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Предславинська, 9
2.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
844,80
Економія при броні: -181,41 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
740,85
Економія при броні: -112,61 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за null хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
2.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
760,06
Економія при броні: -115,53 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Берестейський, 24
3.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
558,90
Економія при броні: -16,77 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс