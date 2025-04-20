Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
533,00
Економія при броні: -55,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
573,80
Економія при броні: -109,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
571,60
Економія при броні: -107,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
533,00
Економія при броні: -60,00 грн
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
690,00
Економія при броні: -61,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
571,60
Економія при броні: -107,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 30
4.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
574,10
Економія при броні: -110,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 10/7
5.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
471,60
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
345,00
Економія при броні: -27,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 11
6.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 13-А
6.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 34
7.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
474,20
Економія при броні: -10,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Покровська, 26
7.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Січеславська, 30
11.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 93-А
20.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
20.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
315,00
Економія при броні: -40,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 2-А
29.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
587,50
Економія при броні: -123,40 грн