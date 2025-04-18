Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 25-А
4.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
562,40
Економія при броні: -65,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
570,80
Економія при броні: -74,10 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нескорених, 22-А
7.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
574,70
Економія при броні: -78,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Роднікова (Московський), 9-А
8.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Біблика, 1-Б
9.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
584,10
Економія при броні: -87,40 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Харків, пров. Донецький, 18
1.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Данилевського, 17
2.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Сімейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
5.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Астарта
Відчинено
Зачиняється о 17:00
Харків, вул. Туркестанська, 44
5.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, просп. Байрона, 136/8
6.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-А
6.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Каденюка, 23
7.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс