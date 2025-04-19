Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
571,70
Економія при броні: -108,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
533,00
Економія при броні: -70,00 грн
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
690,00
Економія при броні: -107,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
467,80
Економія при броні: -4,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Б
5.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
584,10
Економія при броні: -120,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
562,40
Економія при броні: -98,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
574,00
Економія при броні: -110,30 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 57
6.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
6.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
475,90
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, шосе Донецьке, 121
8.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
9.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
474,20
Економія при броні: -10,50 грн