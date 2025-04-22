Апілак Гріндекс таблетки (Apilac Grindeks tablets)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
583,60
Економія при броні: -114,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 17
3.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 13-А/4
64.8 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 1
65.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 2-А
84.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Героїв Майдану, 7-А
104.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Лютіж, вул. Визволителів, 56-А
109.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
572,10
Економія при броні: -9,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
463,91
Економія при броні: -13,92 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218
113.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 22
113.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
589,60
Економія при броні: -100,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Симоненка Василя, 111
113.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 66
114.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Чорних Запорожців, 54
114.1 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
506,00
Економія при броні: -28,00 грн
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
644,00
Економія при броні: -18,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
470,76
Економія при броні: -14,12 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
114.9 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №25
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Кибальчича, 10
115.4 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Дніпровська, 1-Б
115.5 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Требухів, вул. Благодатна, 2-А
116.0 км
Апілак Гріндекс таблетки сублінгвальні 10 мг №50
Гріндекс