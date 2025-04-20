Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 207 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,40 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
234,99
Економія при броні: -22,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
251,92
Економія при броні: -11,74 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
269,50
Економія при броні: -31,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
252,00
Економія при броні: -27,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
252,00
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
254,40
Економія при броні: -16,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
234,99
Економія при броні: -8,48 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
269,30
Економія при броні: -31,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
244,27
Економія при броні: -30,66 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
235,94
Економія при броні: -30,05 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
226,84
Економія при броні: -13,59 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
239,27
Економія при броні: -26,02 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
242,50
Економія при броні: -29,23 грн