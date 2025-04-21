Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 121 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
232,30
Економія при броні: -10,96 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,00
Економія при броні: -23,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
236,94
Економія при броні: -12,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
280,20
Економія при броні: -38,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
242,57
Економія при броні: -18,31 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
237,88
Економія при броні: -13,62 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
243,50
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
177,02
Економія при броні: -15,94 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,30
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
243,21
Економія при броні: -19,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
241,66
Економія при броні: -20,49 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
249,97
Економія при броні: -28,80 грн