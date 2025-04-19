Львів (адресу не вказано)
Доступно в 223 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
245,65
Економія при броні: -33,28 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
269,30
Економія при броні: -32,50 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
243,50
Економія при броні: -6,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
162,41
Економія при броні: -4,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
255,10
Економія при броні: -18,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог