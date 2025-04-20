Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 179 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
239,52
Економія при броні: -15,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
252,00
Економія при броні: -25,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
240,07
Економія при броні: -11,93 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
237,92
Економія при броні: -13,47 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
234,53
Економія при броні: -13,55 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
251,45
Економія при броні: -30,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
162,38
Економія при броні: -15,07 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
243,07
Економія при броні: -22,22 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,40
Економія при броні: -29,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
242,80
Економія при броні: -21,95 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
243,90
Економія при броні: -23,05 грн