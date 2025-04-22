Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
269,30
Економія при броні: -28,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
269,50
Економія при броні: -28,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
269,30
Економія при броні: -28,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
244,98
Економія при броні: -20,87 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
265,40
Економія при броні: -24,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
256,14
Економія при броні: -15,63 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
280,40
Економія при броні: -39,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
239,06
Економія при броні: -14,95 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
254,40
Економія при броні: -13,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
238,14
Економія при броні: -13,75 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
237,25
Економія при броні: -13,09 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Омікс капсули тверді пролоногваної дії 0.4 мг блістер №30
Технолог
162,41
Економія при броні: -1,80 грн