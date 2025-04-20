Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках у Запоріжжя
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
7.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
8.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
8.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
В містах поряд
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
63.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
65.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
70.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
72.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
84.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
90.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
94.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
127.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
129.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
131.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
132.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
133.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
136.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс