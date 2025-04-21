Київ
Рілептид® (Rileptid®)

Рілептид® (Rileptid®)

Вінниця (адресу не вказано)
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Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
132.7 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
184.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
89,58
Економія при броні: -5,40 грн
84,18 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Велика Кільцева, 4-Ф
188.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Енергетиків, 4
191.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Практична, 2
191.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,90 грн
Аптека tas
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 96
192.5 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
85,10 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
194.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,80 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
196.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
196.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,80 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
196.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
85,30 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
197.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
200.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
Економія при броні: -1,90 грн
85,00 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
200.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 24/1
201.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
202.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,80 грн
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
202.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
202.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
202.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
202.7 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,96 грн
Аптека гормональних препаратів
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 4
203.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,70 грн
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