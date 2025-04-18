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Рілептид
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Рілептид
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
114.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,90
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1-А/1
163.7 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
88,23
Економія при броні:
-4,05 грн
84,18
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
254.7 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
255.5 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
256.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
258.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
261.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
263.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,50
грн
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Мiська сiмейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
271.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
342.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,95
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Смілянська, 44
344.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
357.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,90
грн
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Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
359.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,90
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
366.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,77
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
367.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,96
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
367.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,88
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
368.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
85,07
грн
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Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
369.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
грн
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Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Ярослава Мудрого, 26
370.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,80
грн
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Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
370.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
84,90
грн
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