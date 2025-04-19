Львів (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
91,25
Економія при броні: -5,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
1.5 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
90,37
Економія при броні: -3,91 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Рава-Руська, вул. 1-го Листопада, 5
52.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 5/1
63.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
91,71
Економія при броні: -6,34 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Сокальська, 10
64.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
82,43
Економія при броні: -3,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Багряного Івана, 4
64.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 6
68.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
78,46
Економія при броні: -5,03 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 35
113.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Привокзальна, 9
113.7 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Надвірнянська, 30
114.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Миру, 5
116.7 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Руська, 20
117.7 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
90,91
Економія при броні: -5,04 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Шептицького, 20
117.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
91,67
Економія при броні: -5,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 12
118.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
Економія при броні: -1,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9
118.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
Економія при броні: -1,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Хмельницького Богдана, 11
118.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 23
121.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 2
180.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Руська, 82-А
222.5 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
85,30
Економія при броні: -0,30 грн