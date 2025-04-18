Харків (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Харків
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Гвардійців-Широнінців, 88-Б
9.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
128.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Соборності, 66-В
130.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
85,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
133.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
85,86
Економія при броні: -3,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
165.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
185.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
190.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
195.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
195.7 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
196.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
202.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
217.5 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
223.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
249.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
251.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
252.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
252.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
252.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 83
255.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
257.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс