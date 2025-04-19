Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Дніпро
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
5.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
8.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 65-Б
9.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 13
26.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
32.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
64.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 1/1-А
65.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
67.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
70.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
70.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
72.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
77.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
78.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, вул. Гірняків, 25
114.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
120.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
126.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. 30 Років Перемоги, 1
126.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 5
127.0 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
85,91
Економія при броні: -3,42 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
128.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс