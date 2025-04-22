Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
82,70
Економія при броні: -4,19 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 21-Г
64.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
91,79
Економія при броні: -5,33 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-В
121.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
122.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18
122.6 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
125.5 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Соборності, 4
126.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 291-В
126.4 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 158-Г
128.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 4-А
128.8 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Буча, вул. Енергетиків, 4
129.1 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
129.3 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
129.9 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс
86,90
Економія при броні: -1,90 грн
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
130.2 км
Рілептид® таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Егіс