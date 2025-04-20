Прожестожель® (Progestogel)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
349,13
Економія при броні: -30,13 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
361,25
Економія при броні: -42,25 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
351,81
Економія при броні: -38,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
381,80
Економія при броні: -51,83 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
353,00
Економія при броні: -66,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
341,61
Економія при броні: -42,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
351,91
Економія при броні: -12,49 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
391,68
Економія при броні: -52,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
352,54
Економія при броні: -29,42 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
373,92
Економія при броні: -50,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
364,23
Економія при броні: -47,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
390,89
Економія при броні: -14,56 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
342,23
Економія при броні: -23,23 грн