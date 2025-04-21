Прожестожель® (Progestogel)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
379,88
Економія при броні: -50,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
356,02
Економія при броні: -45,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
361,20
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
393,20
Економія при броні: -46,76 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
392,23
Економія при броні: -44,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
361,20
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
357,44
Економія при броні: -47,01 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
394,18
Економія при броні: -50,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
364,20
Економія при броні: -22,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
365,40
Економія при броні: -41,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
383,67
Економія при броні: -59,78 грн