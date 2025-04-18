Прожестожель® (Progestogel)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 224 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
364,74
Економія при броні: -45,70 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
377,54
Економія при броні: -55,60 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
360,76
Економія при броні: -56,99 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
345,30
Економія при броні: -8,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
378,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
353,66
Економія при броні: -34,45 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
392,38
Економія при броні: -46,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
356,00
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
351,05
Економія при броні: -32,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
397,32
Економія при броні: -21,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
384,24
Економія при броні: -51,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа