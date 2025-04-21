Прожестожель® (Progestogel)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 101 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
357,77
Економія при броні: -45,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
369,93
Економія при броні: -14,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
361,14
Економія при броні: -32,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
379,23
Економія при броні: -50,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
361,80
Економія при броні: -57,02 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
361,52
Економія при броні: -56,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа