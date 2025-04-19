Прожестожель® (Progestogel)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 166 аптеках у Львів
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
378,10 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
378,10 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
379,90
Економія при броні: -43,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
336,30
Економія при броні: -0,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
358,70
Економія при броні: -45,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
378,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
343,40
Економія при броні: -7,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
363,20
Економія при броні: -27,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
360,10
Економія при броні: -24,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
364,00
Економія при броні: -28,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
349,90
Економія при броні: -13,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
378,10 грн