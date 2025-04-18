Прожестожель® (Progestogel)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 682 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
346,30
Економія при броні: -7,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
361,36
Економія при броні: -45,54 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
379,59
Економія при броні: -48,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
377,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
352,40
Економія при броні: -20,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
377,60 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
363,30
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
362,96
Економія при броні: -31,26 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
339,40
Економія при броні: -1,00 грн