Прожестожель® (Progestogel)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 154 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
348,17
Економія при броні: -61,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
341,00
Економія при броні: -22,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
348,30
Економія при броні: -19,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
345,86
Економія при броні: -58,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,79
Економія при броні: -11,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
373,99
Економія при броні: -17,47 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
388,57
Економія при броні: -66,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
349,11
Економія при броні: -67,33 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
387,54
Економія при броні: -66,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа