Прожестожель® (Progestogel)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
350,46
Економія при броні: -11,75 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
359,18
Економія при броні: -40,49 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
342,54
Економія при броні: -20,13 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
382,54
Економія при броні: -51,49 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,44
Економія при броні: -49,39 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа