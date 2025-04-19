Прожестожель® (Progestogel)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 236 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
359,52
Економія при броні: -30,16 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
368,17
Економія при броні: -38,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
378,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
337,90
Економія при броні: -1,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
365,26
Економія при броні: -56,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
397,76
Економія при броні: -21,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
379,90
Економія при броні: -43,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
383,40
Економія при броні: -73,03 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
352,00
Економія при броні: -42,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
383,91
Економія при броні: -68,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,06
Економія при броні: -65,41 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
360,15
Економія при броні: -45,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
388,61
Економія при броні: -63,12 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
359,67
Економія при броні: -43,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
378,10 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
356,65
Економія при броні: -57,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 10-А
3.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа