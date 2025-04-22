Прожестожель® (Progestogel)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
359,98
Економія при броні: -59,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
384,66
Економія при броні: -23,48 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,30
Економія при броні: -45,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
361,18
Економія при броні: -42,13 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
358,42
Економія при броні: -39,12 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
367,26
Економія при броні: -48,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
354,71
Економія при броні: -23,73 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
380,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа
364,20
Економія при броні: -29,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
Прожестожель® гель 10 мг/г туба 80 г №1
Безен Хелскеа