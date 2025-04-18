Київ
Фурадонін (Furadoninum)

Фурадонін (Furadoninum)

Одеса (адресу не вказано)
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Доступно в 351 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
113,46 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
115,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
115,50 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
119,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
124,32 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,38
Економія при броні: -17,30 грн
117,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
118,80 грн
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
122,00 грн
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
122,00 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
126,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,28
Економія при броні: -5,19 грн
125,09 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
58,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,69
Економія при броні: -13,61 грн
117,08 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
118,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
116,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,09
Економія при броні: -16,71 грн
117,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
126,40 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
122,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
124,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
115,50 грн
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