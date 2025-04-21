Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 127 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
132,24
Економія при броні: -6,52 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
131,12
Економія при броні: -6,39 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,23
Економія при броні: -13,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
131,63
Економія при броні: -10,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -1,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -1,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,58
Економія при броні: -15,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
133,72
Економія при броні: -16,97 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,77
Економія при броні: -16,60 грн