Львів (адресу не вказано)
Доступно в 258 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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134,16
Економія при броні: -15,99 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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127,10
Економія при броні: -0,50 грн
D.s.
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Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Пульс
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Swiss pharmacy
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
D.s.
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Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
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Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -0,50 грн
D.s.
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Зачиняється за 58 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека шар@
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,64
Економія при броні: -15,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
132,45
Економія при броні: -13,65 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека бам
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Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -0,50 грн
Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
D.s.
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Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -0,50 грн