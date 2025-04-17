Київ (адресу не вказано)
Доступно в 968 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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127,10
Економія при броні: -0,40 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -0,40 грн
Фармація
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Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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130,56
Економія при броні: -1,03 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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73,31
Економія при броні: -8,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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133,52
Економія при броні: -16,14 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,45
Економія при броні: -2,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
132,49
Економія при броні: -16,07 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -0,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм