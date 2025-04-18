Харків (адресу не вказано)
Доступно в 424 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 8/10
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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131,86
Економія при броні: -13,20 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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132,36
Економія при броні: -10,19 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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127,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -0,40 грн
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
127,10
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Економна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
135,77
Економія при броні: -18,69 грн