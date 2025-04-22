Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 97 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,40
Економія при броні: -2,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Біла ромашка
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Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
129,44
Економія при броні: -3,88 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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129,40
Економія при броні: -2,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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133,80
Економія при броні: -10,96 грн
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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Аптека оптових цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
134,19
Економія при броні: -8,26 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
132,29
Економія при броні: -15,87 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
126,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
130,15
Економія при броні: -9,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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133,36
Економія при броні: -7,81 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фурадонін таблетки 100 мг №20
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