Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
410,00
Економія при броні: -51,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
154,93
Економія при броні: -19,93 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
407,01
Економія при броні: -48,01 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
698,00
Економія при броні: -122,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
417,70
Економія при броні: -46,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
396,29
Економія при броні: -13,35 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
394,78
Економія при броні: -44,29 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
404,40
Економія при броні: -45,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
692,78
Економія при броні: -24,72 грн
Аптеки 24 години
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
411,93
Економія при броні: -47,93 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
704,00
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
3.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
396,19
Економія при броні: -38,28 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
699,11
Економія при броні: -38,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
3.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
716,63
Економія при броні: -31,58 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
410,00
Економія при броні: -75,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
3.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
395,56
Економія при броні: -37,79 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
362,03
Економія при броні: -32,53 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
413,30
Економія при броні: -41,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
408,24
Економія при броні: -50,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
411,07
Економія при броні: -22,85 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
369,33
Економія при броні: -22,86 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
670,49
Економія при броні: -40,09 грн