Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 30 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
399,70
Економія при броні: -22,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,08
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
401,46
Економія при броні: -31,62 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
328,08
Економія при броні: -15,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,40
Економія при броні: -23,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
132,63
Економія при броні: -6,26 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
401,01
Економія при броні: -30,87 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
397,70
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Стрілецька, 1
1.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
410,20
Економія при броні: -33,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
710,21
Економія при броні: -34,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,00
Економія при броні: -22,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 36
1.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,10
Економія при броні: -23,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 43
1.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
399,40
Економія при броні: -22,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 74
2.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Антонова, 29
2.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
405,10
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
409,73
Економія при броні: -50,04 грн