Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
127,98
Економія при броні: -8,58 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
404,32
Економія при броні: -24,39 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
709,16
Економія при броні: -42,78 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
407,40
Економія при броні: -35,90 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
406,75
Економія при броні: -13,41 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,10
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
409,73
Економія при броні: -29,85 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
412,04
Економія при броні: -21,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
703,20
Економія при броні: -133,99 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
326,63
Економія при броні: -13,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
397,70
Економія при броні: -26,20 грн