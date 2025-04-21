Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
139,58
Економія при броні: -7,24 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
409,20
Економія при броні: -20,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
405,83
Економія при броні: -17,56 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
411,10
Економія при броні: -61,38 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
675,19
Економія при броні: -43,04 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
141,03
Економія при броні: -6,70 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
380,17
Економія при броні: -30,45 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
412,07
Економія при броні: -26,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
385,69
Економія при броні: -16,56 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
414,45
Економія при броні: -27,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
404,58
Економія при броні: -56,71 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
144,62
Економія при броні: -8,30 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
414,85
Економія при броні: -67,48 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,71
Економія при броні: -12,09 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
406,91
Економія при броні: -36,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель