Київ
Аксеф® (Aksef)

Аксеф® (Aksef)

Миколаїв (адресу не вказано)
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Доступно в 22 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
139,58
Економія при броні: -7,24 грн
132,34 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
409,20
Економія при броні: -20,59 грн
388,61 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
405,83
Економія при броні: -17,56 грн
388,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
583,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
102,75 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
351,00 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
584,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
411,10
Економія при броні: -61,38 грн
349,72 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
675,19
Економія при броні: -43,04 грн
632,15 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
141,03
Економія при броні: -6,70 грн
134,33 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
380,17
Економія при броні: -30,45 грн
349,72 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
412,07
Економія при броні: -26,27 грн
385,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
372,58 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
689,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
395,13 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
669,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
385,69
Економія при броні: -16,56 грн
369,13 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
414,45
Економія при броні: -27,07 грн
387,38 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
654,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
4.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
349,00 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
584,98 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/1
4.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
404,58
Економія при броні: -56,71 грн
347,87 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
144,62
Економія при броні: -8,30 грн
136,32 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
414,85
Економія при броні: -67,48 грн
347,37 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,71
Економія при броні: -12,09 грн
388,62 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
657,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
4.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
406,91
Економія при броні: -36,71 грн
370,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
360,00 грн
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