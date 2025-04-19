Львів (адресу не вказано)
Доступно в 71 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
397,70
Економія при броні: -32,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
D.s.
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Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
398,80
Економія при броні: -33,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
410,20
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
414,45
Економія при броні: -60,77 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,50
Економія при броні: -43,93 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
420,10
Економія при броні: -54,60 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
410,50
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
407,50
Економія при броні: -42,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
419,20
Економія при броні: -53,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
419,20
Економія при броні: -53,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,10
Економія при броні: -34,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
406,90
Економія при броні: -41,40 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель