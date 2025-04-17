Київ (адресу не вказано)
Доступно в 250 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 3 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
415,60
Економія при броні: -31,60 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
328,44
Економія при броні: -36,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,10
Економія при броні: -16,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
695,83
Економія при броні: -22,62 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
1.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
632,00
Економія при броні: -17,22 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
399,44
Економія при броні: -25,51 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
355,82
Економія при броні: -63,70 грн