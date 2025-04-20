Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 72 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
398,90
Економія при броні: -33,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
658,28
Економія при броні: -94,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
411,45
Економія при броні: -53,80 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
353,57
Економія при броні: -18,53 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
379,73
Економія при броні: -16,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
342,99
Економія при броні: -10,89 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
402,82
Економія при броні: -20,33 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
664,86
Економія при броні: -99,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
402,22
Економія при броні: -43,77 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
413,12
Економія при броні: -54,84 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
676,80
Економія при броні: -44,23 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
370,30
Економія при броні: -4,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
344,31
Економія при броні: -28,17 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
406,00
Економія при броні: -45,00 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
700,00
Економія при броні: -66,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
386,90
Економія при броні: -21,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
678,48
Економія при броні: -26,91 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
398,90
Економія при броні: -33,50 грн