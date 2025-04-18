Харків (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
673,90
Економія при броні: -34,29 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
410,70
Економія при броні: -26,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
407,37
Економія при броні: -21,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
411,84
Економія при броні: -22,69 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
413,70
Економія при броні: -29,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
134,90 грн