Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 400 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
397,50
Економія при броні: -17,41 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
404,07
Економія при броні: -23,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
400,42
Економія при броні: -18,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
403,70
Економія при броні: -36,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
408,72
Економія при броні: -28,68 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
402,41
Економія при броні: -21,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
387,44
Економія при броні: -19,22 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
681,48
Економія при броні: -22,28 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
406,39
Економія при броні: -42,07 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
406,00
Економія при броні: -74,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
675,39
Економія при броні: -76,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
4.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 10
4.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
398,51
Економія при броні: -16,21 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
678,32
Економія при броні: -26,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
403,20
Економія при броні: -36,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
402,13
Економія при броні: -35,04 грн