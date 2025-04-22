Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 401 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека бам
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
412,20
Економія при броні: -40,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека копійка
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
312,20
Економія при броні: -28,41 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Мед-сервіс
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аптека низьких цін
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Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
398,40
Економія при броні: -18,84 грн
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
652,52
Економія при броні: -87,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
417,40
Економія при броні: -45,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
3.8 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, пл. Привокзальна, 7/2
37.2 км
Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Нобель
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 2-Б
63.9 км
Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
409,30
Економія при броні: -37,80 грн