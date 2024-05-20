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Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Запоріжжя (78717) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
90,64
Економія: -11,53 грн
79,11 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
117,78
Економія: -11,38 грн
106,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
114,88
Економія: -8,32 грн
106,56 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
125,86
Економія: -16,00 грн
109,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
116,29
Економія: -9,89 грн
106,40 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
119,66
Економія: -10,94 грн
108,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
124,92
Економія: -18,30 грн
106,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
123,18
Економія: -13,07 грн
110,11 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (3)
152,30
Економія: -46,40 грн
105,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
124,92
Економія: -17,40 грн
107,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
116,59
Економія: -9,25 грн
107,34 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
118,57
Економія: -10,84 грн
107,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
131,46
Економія: -20,68 грн
110,78 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
126,03
Економія: -18,60 грн
107,43 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Всього: упаковка (2)
129,07
Економія: -13,66 грн
115,41 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
Всього: упаковка (1)
125,72
Економія: -14,78 грн
110,94 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
123,06
Економія: -13,52 грн
109,54 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
Всього: упаковка (4)
132,50
Економія: -21,63 грн
110,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
115,05
Економія: -8,82 грн
106,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
114,37
Економія: -8,58 грн
105,79 грн