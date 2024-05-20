Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Запоріжжя (78717) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Бикова Леоніда, 1
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Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 10
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Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28