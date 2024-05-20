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Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Одеса (78717) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (1)
118,48
Економія: -8,61 грн
109,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
109,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
97,41
Економія: -14,08 грн
83,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Катерининська, 72
Всього: упаковка (1)
116,50
Економія: -5,94 грн
110,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 18 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
105,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (9)
92,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
79,21 грн
Адмірал
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Відчинено Цілодобово
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
Всього: упаковка (3)
113,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Академічна, 16-Б
Всього: упаковка (9)
100,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
114,42
Економія: -8,49 грн
105,93 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
Всього: упаковка (2)
102,75 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Всього: упаковка (9)
102,30 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 32/3
Всього: упаковка (5)
92,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Марсельська, 56
Всього: упаковка (1)
92,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Всього: упаковка (16)
92,90 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Всього: упаковка (7)
92,90 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (8)
126,09
Економія: -18,99 грн
107,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30/1
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Роздільна, вул. Привокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
120,45
Економія: -13,84 грн
106,61 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
Всього: упаковка (1)
102,75 грн