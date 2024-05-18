Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Харків (78717) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 20 хв
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
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Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
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Всього: упаковка (1)
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
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Всього: упаковка (1)
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Суми, вул. Марко Вовчок, 15
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
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Суми, просп. Лушпи Михайла, 22
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Миргород, вул. Гоголя, 98-А
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Усика Якова, 2-А
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Ромни, вул. Коржівська, 95/37
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9/66