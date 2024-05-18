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Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Харків (78717) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Богодухів, пл. Незалежності, 18
Всього: упаковка (1)
120,53
Економія: -14,13 грн
106,40 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
134,50
Економія: -23,94 грн
110,56 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (2)
103,22 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 54
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Зіньківська, 4-А
Всього: упаковка (4)
117,21 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Полтава, вул. Гончара Олеся, 25
Всього: упаковка (3)
125,59
Економія: -15,71 грн
109,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Всього: упаковка (2)
104,31 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (4)
123,07 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 50 хв
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
114,33
Економія: -8,40 грн
105,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
Всього: упаковка (1)
124,97
Економія: -13,55 грн
111,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
Всього: упаковка (1)
121,62
Економія: -12,96 грн
108,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Суми, просп. Лушпи Михайла, 22
Всього: упаковка (1)
103,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
122,30
Економія: -12,19 грн
110,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
Всього: упаковка (1)
108,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Миргород, вул. Гоголя, 98-А
Всього: упаковка (1)
108,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миргород, вул. Усика Якова, 2-А
Всього: упаковка (1)
108,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
123,29
Економія: -16,67 грн
106,62 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
118,52
Економія: -12,12 грн
106,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Ромни, вул. Коржівська, 95/37
Всього: упаковка (7)
102,75 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ромни, вул. Соборна, 9/66
Всього: упаковка (6)
102,85 грн