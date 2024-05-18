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Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (78717) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
122,76
Економія: -16,14 грн
106,62 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
116,17
Економія: -9,77 грн
106,40 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
115,59
Економія: -9,03 грн
106,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
93,49
Економія: -14,38 грн
79,11 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (3)
152,30
Економія: -46,40 грн
105,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Всього: упаковка (1)
118,55
Економія: -12,15 грн
106,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
120,90
Економія: -10,79 грн
110,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Всього: упаковка (1)
125,28
Економія: -15,42 грн
109,86 грн
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
Всього: упаковка (1)
119,11
Економія: -10,39 грн
108,72 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
Всього: упаковка (1)
124,28
Економія: -16,76 грн
107,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
115,48
Економія: -8,14 грн
107,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (2)
103,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (1)
134,50
Економія: -23,94 грн
110,56 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
Всього: упаковка (3)
120,16
Економія: -12,36 грн
107,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
Всього: упаковка (1)
134,92
Економія: -24,14 грн
110,78 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
Всього: упаковка (1)
119,55
Економія: -11,82 грн
107,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
116,03
Економія: -10,10 грн
105,93 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Всього: упаковка (4)
123,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Всього: упаковка (1)
124,44
Економія: -17,01 грн
107,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19
Всього: упаковка (2)
104,31 грн