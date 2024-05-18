Аксеф® порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (78717) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
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Дніпро, вул. Робоча, 67
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Дніпро, вул. Незалежності, 27
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Вільнянськ, вул. Козацька, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
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Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
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Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомиколаївка, вул. Українська, 33
Нє болєй
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Нікополь, вул. Шевченка Тараса, 188/1
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Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 60
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Всього: упаковка (1)
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Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
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Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
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Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Мед-сервіс
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Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
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Кривий Ріг, вул. Радієвського Генерала, 1-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. 23-го Вересня, 19