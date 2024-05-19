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Аксеф® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №20 - Львів (78716) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 95 аптеках
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
541,44 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
583,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
583,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 72
Всього: блістер (1)
505,21 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
583,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 9
Всього: упаковка (1)
648,99
Економія: -95,20 грн
553,79 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
583,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
583,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Всього: упаковка (1)
569,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
583,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, просп. Свободи, 49
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
583,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
583,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
547,68 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 15
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
583,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Русових, 1
Всього: упаковка (78)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
583,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється за 43 хв
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (2), блістер (1)
638,58
Економія: -135,28 грн
503,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
702,99
Економія: -149,20 грн
553,79 грн